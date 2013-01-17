Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась секретом своей диеты и красоты, Фёдорова, набравшая за время беременности 20 килограммов, довольно быстро вернулась к былой форме благодаря своей новой диете.

Оксана, напомним, родила сына в марте прошлого года, помочь вернуться телеведущей в былую форму помогла известный диетолог Маргарита Королёва.

Диетолог посоветовала Оксане Фёдоровой исключить из рациона всего лишь консервы и маринады, при этом последний приём пищи должен был заканчиваться до 19.00.

К завтраку Оксане подавали только стакан воды и кефир, через час можно было кушать овсянку и яйца.