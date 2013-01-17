Анфиса Чехова жалуется на тайские больницы

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова проводит каникулы в Таиланде в компании мужа Гурама Баблишвили и их сына Соломона, эта поездка за границу - первая для малыша, которому весной исполнится год.

"Тайская больница,скажу я вам,не айс!( А сколько там русских!И все на перевязку с переломами и ссадинами! Наухаются и на мотике по встречной(", - делится впечатлениями с поклонниками Анфиса Чехова в Твиттере (орфография автора сохранена - ред.)