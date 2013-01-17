Колумбийская звезда Шакира обнажилась на последнем месяце беременности (ФОТО)

Колумбийская актриса и певица Шакира обнажилась на последнем месяце долгожданной беременности, фото в компании футболиста Жерара Пике Шакира выложила в Твиттере для свободного просмотра поклонниками.

Пике моложе Шакиры на десять лет, но разница не мешает влюбленным быть счастливыми, интересно, что будущие мама и папа родились в один день.

АН напоминают, что ранее Деми МУР и Бритни Спирс также снимались обнаженными в период беременности, но фотосессии проходили за деньги, а фото публиковались на обложках глянцевых изданий.