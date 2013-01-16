Элтон Джон официально сообщил о рождении второго сына

"Элтон и Дэвид очень рады объявить о рождении своего ребенка Илия Джозеф Даниэль Ферниш-Джон в пятницу, 11 января", - такое специальное объявление разметила пресс-служба Элтона Джона на его официальном сайте eltonjohn.com.

Илия родился в Лос-Анджелесе, как и его двухлетний брат Закария, от суррогатной матери.

Таким образом объявление сделанное пресс-службой певца, как писали "АН", как раз 11 января, о ложности слухов про рождение второго ребенка звездной монопары, не отражало действительность.