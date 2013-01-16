Почему Елена Ваенга не показывает сына

Популярная певица Елена Ваенга, которая стала мамой в августе прошлого года, неохотно рассказывает о сынишке. Сыну Ваенги скоро исполнится полгода, но его не видел никто, кроме близких родственников.

Причина этого оказалась очень банальна: певица боится сглаза.

- Просто у меня не хватает смелости его показать, - сказала Елена в интервью «7 дней». - Внешне сын очень похож на меня. Но я бы не хотела, чтобы он был таким же нервным и гневливым. Пусть возьмет мое самое хорошее качество — доброту.



Ваенга также старалась тщательно скрывать информацию о том, в каком родильном доме должен появиться малыш, пишет eg.ru. Чтобы запутать прессу, Елена выкупила места сразу в трех родильных домах.