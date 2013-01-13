Продюсер Яна Рудковская сразу после родов села на жесткую диету

Яна Рудковская, на днях родившая сына в одном из роддомов Санкт-Петербурга, ощущает себя счастливой мамой, однако стремится к 1 февраля сбросить набранный за время беременности вес и вернуться в прежнюю форму.

"Сижу на жесткой диете уже неделю,села после родов,пью только кефир и ем обезжиренные йогурты,поставила цель-вернуться к своему весу к 1 фев!", - написала Рудковская в Твиттере. Также Рудковская не без гордости уточняет, что ежедневно в результате жесткой диеты теряет по 400-500 грамм лишнего веса.

Молодая мама добавляет: "Ох ночки пока не спокойные,но я сейчас самая счастливая,меня переполняют эмоции при виде нашего малыша,рожайте детишек-это такое счастье!)" (орфография автора сохранена - ред.)