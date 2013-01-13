С помощью Леры Мастерко фото голого участника «Дома-2» попали в Интернет

Фото почти полностью обнаженного участника реалити - шоу «Дом-2» Алексея Самсонова попали сначала в телеэфир, а потом в Интернет. А произошел инцидент не без помощи Леры Мастерко.

Алексей Самсонов принимал душ, и тут в ванную зашла Лера Мастерко. Звезда «Два-2», не стесняясь девушки, раскрыл занавеску и предстал во всей красе — абсолютно голый. А чем еще можно быть в душе настоящему мачо?

Все части тела мужчины были видны в этот момент четко.

Почему-то в этот раз организаторы телепроекта «Дом-2» не забанили кое-что черным квадратиком, как это делается обычно. Ошибки монтажа?

Кстати, накануне Алексей Самсонов чуть не покинул проект. Помог ему остаться в «Доме-2» только Агаш Ашуров.