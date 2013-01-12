Андрей Малахов с шиком и блеском отметил день рождения

Андрей Малахов и его звездные гости вчера вечером отметили в Майами день рождения телеведущего и главного редактора журнала «СтарХит». Гостеприимным хозяином выступил Филипп Киркоров.

Около 60 человек собрались поздравить Андрея именно в его доме. Он же занимался организацией мероприятия.

Поздравить Андрея собрались Лера Кудрявцева, Митя Фомин, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев с женой, Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин. Под занавес праздника имениннику преподнесли белоснежный торт, украшенный свечами. Малахов долго благодарил Киркорова за праздник, а также признался, что это - самый лучший день рождения в его жизни. Из Твиттера Андрея Малахова: "Спасибо Филиппу @fkirkorov за день рождения! Лучшая вечеринка 2013!".