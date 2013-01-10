Стас Пьеха заплатил 1 млн рублей за сорванные концерты на Дону

Представители певца Стаса Пьехи расплатились с организаторами концертов в Ростовской области, которые понесли убытки из-за отменённых в ноябре гастролей «звёздного внука». Деньги в счёт компенсации донским прокатчикам отдали во время встречи в продюсерском центре Виктора Дробыша.

Напомним, конфликт разгорелся в ноябре 2012 года. Тогда тур Стаса Пьехи планировался в семи городах области, где его с нетерпением ждали. Цену на билеты на выступление знаменитости тогда заломили неслабую: от 600 до 2500 рублей. Но концерты были внезапно отменены. Официальной причиной была названа болезнь певца. Представители Стаса выразили по телефону сожаление по этому поводу, и извинились.

Первый концерт Стаса Пьехи должен был состояться 29 ноября, но за день до выступления стало известно об отмене. Директор поп-звезды объяснил, что певец серьёзно болен. При этом, по некоторым данным, его видели выступающим на столичных корпоративах. Этот факт особенно возмутил организаторов концертов в Ростовской области. И они потребовали вернуть миллион рублей, который потратили на рекламную компанию этого тура.

Хотя донские организаторы концертов и понесли убытки, но об их возмещении представители Пьехи даже слышать не хотели. Когда прокатчики из Волгодонска заявили о том, что потребуют деньги через суд, директор артиста Александр Качан (который вначале не понимал, «о какой компенсации может идти речь») предложил не доводить дело до крайностей.

«После того, как мы рассказали общественности о возникшей ситуации и пригрозили судом, нас пригласили в Москву, - рассказала журналистам одна из организаторов концерта Юлия Коломиец. - Долг в миллион рублей полностью погашен. Мы написали расписку, что не имеем финансовых и моральных претензий. Огромную благодарность в этой ситуации хочется выразить донским СМИ: без их поддержки такого общественного резонанса могло бы и не быть».

Неприятную ситуацию с донскими гастролями внука прокомментировала даже сама Эдита Станиславовна. В своём интервью изданию «Мир новостей» она подтвердила, что Стас в это время болел, и даже ездил в Германию на диагностику.

«Вы знаете, исполнить какую-то песню под фонограмму - это одно, а выйти на сцену (а Стас принципиально поёт только живьём) - совсем другое. Так что передайте ростовчанам, что я обязательно с внуком поговорю. Дай бог, чтобы зрители его простили. Всё-таки и они должны понять: артист - живой человек, и он не должен умереть на сцене», - добавила любящая бабушка Эдита Пьеха.