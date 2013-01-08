Жительница небольшого городка Зеленодольск в Татарстане Дина Гарипова стала победительницей конкурса "Голос". Недавно она вернулась домой из Москвы и дала первую пресс-конференцию. Наставником 21-летней девушки на проекте был знаменитый музыкант Александр Градский.

По словам победительницы "Голоса", Александр Борисович всегда называл ее "стойкий оловянный солдатик". Дина, скромная и застенчивая, призналась, что учитель тоже выбить каких-то эмоций из нее на занятиях не мог. "Я всегда очень спокойна", - призналась Дина в интервью "Российской газете". Она рассказала, как заботливо относился ко своим подопечным ее наставник: "Первые дни мы всей командой приходили к нему домой и за столом обсуждали наши выступления. У нас даже шутка такая родилась, что теперь Градскому придется усыновить еще двенадцать детей. Он к каждому из нас относился как к собственному ребенку".



Было заметно, что когда ученик Градского выступал, наставник заметно переживал. А Дина отметила: "Когда мы исполняли песню, то чувствовали, как он переживает, и между нами протягивается какая-то нить".

"Он очень строгий, но в тоже время он сочетает в себе душевность и доброту. Всегда подскажет, всегда поможет", - призналась победительница "Голоса".



Напомним, когда ведущий конкурса Дмитрий Нагиев объявил о победе Дины Гариповой, она растерялась. "Я не знала, что мне делать, я не была к этому готова" - цитирует девушку Первый канал. Теперь у нее контракт на 5 лет.

Заниматься музыкой Дина начала в 6 лет. Пела вместе с братом в детском ансамбле. Много ездила на музыкальные конкурсы, в том числе на международные: во Францию, Эстонию.

После школы твердо решила стать артисткой. Но ни в один театральный вуз Москвы девушку не приняли. Тогда Дина поступила на журфак на заочное отделение, чтобы можно было совмещать учебу и гастроли.

С победой в "Голосе" Дину поздравил лично президент республики Рустам Минниханов. Она и соперница Эльмира Калимуллина стали заслуженными артистками Татарстана.