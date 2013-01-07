Кэти Перри уже признана самой сексуальной женщиной 2013 года

Один из крупнейших глянцевых журналов для мужчин Men's Health уже назвал самую сексуальную женщину 2013 года: это американская певица Кэти Перри.

Издание ежегодно накануне Рождества выбирает самую сексуальную женщину среди известных людей, актрис, спортсменок, супермоделей и среди тех, кто имеет пару Х-хромосом, и хорошо выглядит. Среди известных звезд шоу-бизнеса на 30-м месте ТОП-100 российская модель Ольга Куриленко. В топ-100 Men's Health также попали такие знаменитости, как актриса Шарлиз Терон – 36-е место, певица Дженнифер Лопес – 72-е место, герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) – 73-е место, актриса Эмма Уотсон – 88-е место, актриса Натали Портман – 83-е место, певица Леди Гага – 92-е место и другие, сообщает РИА Новости.

В десятку красоток попали звезды Голливуда Анджелина Джоли, Скарлетт Йохансон и Дженнифер Энистон.

28-летняя Кэти Перри отличается не только внешними данными. Издание отметило ее музыкальные достижения, включая номинации «Грэмми», и чувство юмора.