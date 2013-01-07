Рудковская и Плющенко назвали сына, как и мечтали - Александром

Известный продюсер Яна Рудковская и знаменитый фигурист Евгений Плющенко назвали сына Александром.

Яна родила накануне Рождества, 6 января. Александр Евгеньевич Плющенко родился весом 2 кг 800 г.

"Здоровенький! Роды прошли очень быстро!" - рассказала счастливая мама. Рудковская призналась, что они с Плющенко очень счастливы. Первое время с малышом им будут помогать мамы: Яны и Жени, пишет "КП".

"Всем спасибо за поздравления всем!Я счастлива, родился наш долгожданный Гном Гномыч!Мы его так с Женей прозвали!Он оч похож на папу!)))", - поблагодарила Яна Рудковская всех, кто порадовался рождению малыша вместе с ними.

Ранее Рудковская говорила, что мечтает, чтобы их с Женей малыш вырос джентльменом, чтобы он не был маменькиным сынком. "Чтобы он был в спорте. Я бы хотела, чтобы наш общий сын был похож на папу. Потому что Женя для меня - это идеал мужчины", - пояснила она.

Теперь в семье Рудковской и Плющенко стало на одного мужчину больше. Напомним, у Яны есть два сына от первого брака и у Жени сын.