Яна Рудковская в канун Рождества родила

В знаменитой семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пополнение: в канун Рождества в одной из частных клиник появился на свет чудесный малыш - Александр.

- Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! - рассказала счастливая мама. - Роды прошли очень быстро! Женя сейчас едет ко мне!

Сейчас малыш и его очаровательная мама чувствуют себя хорошо.

Евгений Плющенко поделился своей радостью с vmdaily.ru:

- Роды прошли хорошо! Это главное. Переживал я, разумеется, сильно. Даже слов не могу найти, просто я очень счастлив! - рассказал счастливый отец, не скрывая радости в голосе.

Поначалу с малышом Яне будут помогать мамы: ее и Евгения.

У супругов уже есть дети от предыдущих браков. У Яны подрастают два сына Андрей и Николай от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Однако, 25 декабря 2011 Яна публично признала, что старший из мальчиков, Андрей, является приёмным. Матерью Андрея является вторая жена Батурина Юлия Салтовец, однако Яна и к этому мальчику относится как к родному.

У Евгения также есть сын Егор от брака с Марией Ермак.