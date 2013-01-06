Яна Рудковская в канун Рождества родила
6 января 2013, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
В знаменитой семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко пополнение: в канун Рождества в одной из частных клиник появился на свет чудесный малыш - Александр.
- Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! - рассказала счастливая мама. - Роды прошли очень быстро! Женя сейчас едет ко мне!
Сейчас малыш и его очаровательная мама чувствуют себя хорошо.
Евгений Плющенко поделился своей радостью с vmdaily.ru:
- Роды прошли хорошо! Это главное. Переживал я, разумеется, сильно. Даже слов не могу найти, просто я очень счастлив! - рассказал счастливый отец, не скрывая радости в голосе.
Поначалу с малышом Яне будут помогать мамы: ее и Евгения.
У супругов уже есть дети от предыдущих браков. У Яны подрастают два сына Андрей и Николай от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Однако, 25 декабря 2011 Яна публично признала, что старший из мальчиков, Андрей, является приёмным. Матерью Андрея является вторая жена Батурина Юлия Салтовец, однако Яна и к этому мальчику относится как к родному.
У Евгения также есть сын Егор от брака с Марией Ермак.