Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и делится новыми фото

Балерина Анастасия Волочкова осталась верна любимому месту своего отдыха, после напряженной работы и встречи Нового года балерина снова отдыхает на Мальдивах и делится с поклонниками новыми фото с отдыха.

В Твиттере Волочкова уже разместила три новых фото, сделанных по прилету, подписав их с любовью и чувством: "Рай!!! Мальдивы!!!", "Постелька..." и "Люблю я Мальдивы!!!!"

Решится ли Волочкова, пребывающая в раю, на новую откровенную фотосессию, её поклонники, скорее всего, узнают в ближайшее время.

Кстати, одним из подарков, которые получила Анастасия Волочкова на Новый год, стала ёлочка.