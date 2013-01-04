Анфиса Чехова прилетела на отдых в Таиланд

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова с мужем Гурамом Баблишвили и сыном Соломоном прилетела на отдых в Таиланд, это поездка - первая для сына Чеховой и Баблишвили, о чем ранее актриса писала в блоге в Твиттере.