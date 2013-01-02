Михаил Терехин сделал предложение Ксении Бородиной

Михаил Терехин сделал предложение своей возлюбленной ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.

На Новый год любимый мужчина подарил Ксюше красивое дорогое кольцо.

Бородина похвалилась в Интернете, и поклонники "Дома-2" подумали, что пара скоро поженится. Спросили у Ксюши, что означает для нее этот подарок, пишет 7d.org.ua. "Хи хи неее это кольцо просто которое я давно хотела!! Красивое!!! Предложение он сделал давно!! Все будет как соберемся", - пояснила Ксения. Вопрос прояснился. Фанаты "Дома-2" заждались, когда же Терехин и Бородина выполнят обещание.

А вот экс-участница скандального проекта Надя Ермакова скоро выходит замуж.