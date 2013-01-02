Надежда Ермакова четыре года была участницей реалити-шоу "Дом-2", пыталась найти любовь и устроить личную жизнь.

Надя нравилась нескольким парням из "Дома-2". У девушки были романы с Владом Кадони, Глебом Жемчуговым и Александром Габозовым. Но до серьезных отношений ни с одним из них не дошло.



Надежду Ермакову по итогам голосования попросили с проекта. Симпатичная молодая девушка стала искать свое счастье за периметром и быстро нашла. Возлюбленный - 30-летний уроженец Азербайджана Рамзи Джабиев - уже сделал Наде предложение. Девушка похвалилась, показала в Интернете фото колечка с камушками.

А Михаил Терехин уже давно сделал предложение своей возлюбленной ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.