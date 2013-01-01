Телеведущая Анфиса Чехова: Женское счастье-был бы милый рядом

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова встретила 2013 год в домашней обстановке и семейном уюте, Чехова поздравила поклонников с Новым годом и подытожила, что "Женское счастье-был бы милый рядом".

Анфиса Чехова поздравила поклонников с праздником:"С новым годом! Любви, доброты и нежности, я нам всем желаю!!! Давайте заниматься любовью, а не войной в 2013!", а немного позже добавила новую запись.