Кто из звезд стали родителями в 2012 году

Певец Филипп Киркоров в 2012 году впервые стал отцом. У короля-поп музыки появились на свет дочь и через некоторое время сын. Про Аллу-Викторию Филипп Бедросович рассказывал много, что дочку ему родила суррогатная мать в США.

Артист показывал фото, как малышку крестили, как они отпраздновали первый день рождения. Про Мартина Кирокоров решил подробностями не делиться.

Многодетной мамой стала дочь бывшей супруги Киркорова Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте. Клавочка родилась в Майами. Это первый ребенок мужа Орбакайте Михаила Земцова. Алла Борисовна и Кристина мечтали о девочке. Напомним, у Кристины два старших сына - Никита Пресняков и Дени Байсаров.



Наши артисты, как сговорились, нарожали детей в 2012 году.

Мамой Федора стала Оксана Федорова. Мальчика родила Анфиса Чехова. Сын Ванечка у певицы Елены Ваенги родился в сентябре. У этих мамочек сыновья — первенцы.

За три дня до окончания 2012 года впервые родителями стали звезды телевизионного музыкального проекта "Народный артист" Алексей Гоман и Мария Зайцева, солистка группы "Ассорти". Алексей поблагодарил Машу за красавицу-дочку.

14 лет ждали ребенка супруги Антон и Виктория Макарские. И вот в сентябре в Иерусалиме появилась на свет их долгожданная Машенька.

Актриса Ольга Кабо с гордостью теперь говорит, что она - мама двоих детей. Кабо родила сын Виктора в возрасте 44 лет. Ее старшая дочь Таня с удовольствием фотографирует братика.

На днях второго ребенка родила бывшая супруга актера Марата Башарова Лиза. Об отце ребенка она не рассказывает.

Дочку Вареньку родила Любочка из «Интернов» актриса Светлана Пермякова.

Недавно крестил младшего сына, рожденного в этом году, певец Ираклий.

"Солнечный" мальчик Семён, окруженный большой родительской любовью, растет в семье актрисы Эвелины Бледанс и Александра Семина.

Дочек родили в 2012 году певица Надежда Мейхер-Грановская, экс-солистка девичьей группы "Ранетки" Аня Руднева. Ее муж - актер из сериала "Моя прекрасная няня" Паша Сердюков.

А певец Стас Михайлов в уходящем году стал отцом пятого ребенка. Его супруга родила девочку.