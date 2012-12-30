Кто из звезд шоу-бизнеса всех милее и краше?

Звезды нашего отечественного шоу-бизнеса самые - самые - самые. Кто же из знаменитостей самый красивый и самый стильный определили их поклонники. Голосование среди своих читателей проводил журнал "7 Дней".

В итоге: "самая красивая женщина" - певица Ани Лорак, "самый красивый мужчина" - Марат Башаров, "самая стильная женщина" - фигуристка Татьяна Навка, "самый стильный мужчина" - Тимур Родригез.

Места в рейтинге распределились так:

Самая красивая женщина

1. Ани Лорак

2. Мирослава Карпович

3. Мария Берсенева

4. Анастасия Сиваева

5. Виктория Боня

6. Максим

7. Вера Брежнева

8. Анастасия Заворотнюк

9. Екатерина Гусева

10. Анна Семенович

Самый красивый мужчина

1. Марат Башаров

2. Владимир Машков

3. Стас Михайлов

4. Егор Бероев

5. Кирилл Сафонов

6. Игорь Петренко

7. Даниил Страхов

8. Максим Матвеев

9. Андрей Соколов

10. Александр Домогаров

Самая стильная женщина

1. Татьяна Навка

2. Мирослава Карпович

3. Алсу

4. София Ротару

5. Ксения Раппопорт

6. Екатерина Андреева

7. Кристина Орбакайте

8. Алена Свиридова

9. Екатерина Климова

10.Елена Кулецкая

Самый стильный мужчина

1. Тимур Родригез

2. Петр Чернышев

3. Владимир Машков

4. Эмин Агаларов

5. Марат Башаров

6. Стас Михайлов

7. Влад Соколовский

8. Дима Билан

9. Леонид Агутин

10. Сергей Светлаков