Дина Гарипова стала первой победительницей конкурса «Голос»

В серьезной борьбе с сильными соперницами первой победительницей музыкального конкурса «Голос» стала 21-летняя Дина Гарипова из города Зеленодольск. Дина Гарипова - ученица Александра Градского.

В финал конкурса вышли четыре девушки. Неподражаемая Анастасия Спиридонова из Великих Лук; Маргарита Позоян из Краснодара, не представляющая жизнь без пения; красавица из Татарстана Эльмира Калимуллина и самая молодая финалистка Дина Гарипова.

Первой покинула проект ученица Димы Билана - Маргарита, затем совсем неожиданно - Анастасия - ученица Леонида Агутина. И в итоге дуэт Дины Гариповой и Александра Градского расставил все по местам. В голосовании приняло участие беспрецендетное количество телезрителей. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев сказал, что голосовали более 1,7 миллиона россиян. В итоге у Калимулиной - 33,8 процента голосов, у Гариповой - 66,2.

Когда Дина пела песню Эдит Пиаф, Градский умилялся, как девушка чувствует, ей не нужны его советы.

Главный приз конкурса «Голос» - запись альбома и пятилетний контракт - вручен Дине Гариповой.

Отметим, практический каждый конкурс проект доводил кого-либо до слез. Пелагея рыдала почти всегда.

И Дима Билан слезу пустил…