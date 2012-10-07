В Украине на вертодроме президента провели показ мод

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7 октября 2012, 15:34 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта "АН-Крым".

На вертолетной площадке, которую строили якобы для президента Виктора Януковича на склонах Днепра, 4 октября провели показ коллекций моды. Об этом в воскресенье сообщают «Аргументы недели - Крым».

Подиум на вертодроме обустроили специально для дизайнера Елены Мигдисова.

Сама дизайнер заявляет TBi, что арендовать такое место для мероприятия очень просто, для этого нужно просто позвонить в «аэротакси».

«Любой человек, если поверит в себя, не будет думать, что это что-то нереальное, сможет здесь провести мероприятие. Я ничего не платила», - сказала Мигдисова.

Однако ее муж, бизнесмен из Донецка Виктор Мигдисов отметил, что это организовали партнеры: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Мигдисов- бизнес-партнер сына президента. Его компания ООО «Композит» строит для корпорации Александра Януковича «МАКО». Бизнесмен также восстанавливает Межигорский монастырь, который находится рядом с забором резиденции президента.

Директор вертолетной площадки, друг Мигдисова Олег Лысюк также утверждает, что «на сегодняшний день любой желающий может арендовать взлетно-посадочные места за определенный тариф».

Внизу же под вертодромов находится 5-этажное здание, внутрь которого журналистов не пустили.

По словам Лыюка, внизу будут ресторан, офисы, концерт-холл.

«Здесь будет крупнейший в Украине, а может и в Восточной Европе центр обработки данных. Силиконовая долина - это, конечно, очень круто. Но тем не менее», - сказал он.