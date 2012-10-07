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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поделилась тем, что нужно ее сыну - ФОТО

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из блога Анфисы Чеховой
Фото из блога Анфисы Чеховой
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Твиттере поклонникам о том, что нужно ее сыну Соломону для удовольствия и для подтверждения выложила новое фото. Напомним, Чехова и Гурам Баблишвили стали счастливыми родителями весной 2012 года.
 
Анфиса Чехова поделилась тем, что нужно ее сыну - ФОТО
"Все что нужно моему сыну для удовольствия-это зеркало, резиновый жираф и чем-нибудь пошуршать))", - написала Анфиса Чехова в микроблоге (орфография сохранена - ред.)
ЕП

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