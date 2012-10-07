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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Рок-группа "Динамик" устраивает грандиозный юбилейный вечер (ВИДЕО)

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Российская рок-группа "Динамик" во главе с ее основателем, Народным артистом России Владимиром Кузьминым, отметит свое 30-летие грандиозным концертом в Москве. Юбилейный вечер состоится сегодня в столичном Доме музыки.

 Юбилейные концерты состоятся в течение года и в других городах России.
В программе вечера прозвучат ставшие поистине культовыми композиции из альбомов "Динамик" и "Динамик-2", изданных в дебютном 1982 году. Во втором отделении будут представлены лучшие хиты из нынешней афиши активно гастролирующей группы. Среди участников концерта — музыканты первого состава группы.


"Динамик" — советская рок-группа, возникшая в 1982 году. Первый альбом "Музыка телеграфных проводов", записанный в 1985 году, был запрещен в СССР и лишь чудом сохранился в оцифровке с катушечных записей. В конце 1983 года, благодаря распространению самиздатом двух первых альбомов, рок-группа «Динамик» была названа лучшей в СССР. После ухода Чернавского, Китаева и Рыжова Владимир Кузьмин пригласил в группу «Динамик» новых музыкантов — своего брата Александра, Сергея Евдоченко (клавишные) и Юрия Рогожина (барабаны), и в ноябре 1983 года группа после перерыва возобновила выступления, но уже в качестве аккомпанирующего коллектива солиста Владимира Кузьмина.
Имя Владимира Кузьмина, как солиста-певца, стало звучать по всей стране. Он начал выступать и записывать новые альбомы под названием «Владимир Кузьмин и группа „Динамик“».

 

НС

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