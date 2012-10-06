Муж Водонаевой требует, чтобы она ушла из «Каникул в Мексике»

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6 октября 2012, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Водонаева последние несколько месяцев постоянно живет в Мексике, где ведет второй сезон популярного шоу на MTV. И вот Алена сказала себе «Стоп!», ведь дома ждут родные.

Пока шли съемки «Каникул в Мексике-2», девушка постоянно мучилась от нехватки привычных продуктов и отсутствия рядом близких. Потихоньку Алена сходила с ума. Последней каплей стали начавшиеся проблемы в семье телеведущей.

- У меня дома появились разногласия из-за того, что я живу так далеко, - комментирует свой уход Алена. - Моим близким приходится летать в Мексику, чтобы увидеться со мной. И, поверьте, такое положение вещей не всех устраивает. Я очень долго думала, взвешивала, металась и переживала, но понимаю, что мне придется вернуться в Россию. Мой сын Богдан очень по мне скучает. В Москве у него начнутся занятия, и я, как мать, не могу пропустить этот важный период.

И Алены требует, чтобы она вернулась домой. Так что ведущая останется в проекте лишь до Нового Года.





