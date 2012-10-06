Дженнифер Лопес: «Я не курю и не пью. Мой наркотик - любовь»

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6 октября 2012, 14:47 [ «Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

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Дженнифер Лопес утверждает, что не может жить без любви. 43-летняя певица, у которой было уже три неудачных брака, нашла своё счастье с танцором Каспером Смартом, который на 18 лет моложе её.

«Любовь - мой наркотик. Я не курю и не пью. Я просто подсела «на любовь», - признаётся Лопес в интервью немецкому журналу «Bild». Она также отмечает, что большая разница в возрасте абсолютно не является проблемой. «Возраст не имеет значение. Он только зафиксирован на бумаге. Мне хорошо с Каспером - он замечательный человек».

Четырёхлетние близнецы певицы Макс и Эмме, кажется, тоже прекрасно ладят с молодым бойфрендом матери. «Дети любят его, - говорит Лопес,- и меня никто так не понимает, как Каспер. С ним я могу быть самой собой».

Тем не менее, певица считает, что в шоу-бизнесе не так-то просто найти вечную любовь: «Трудно найти человека, который понимает жизнь поп-звезды. В конце концов, я хочу быть с тем, кому подходит мой ритм жизни. Я многому научилась в моих предыдущих отношениях. Но в этом-то и состоит жизнь: любить и учиться».