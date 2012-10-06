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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак заинтересовалась романом Волочковой и Баскова

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта taini-zvezd.ru
фото с сайта taini-zvezd.ru

Певец Николай Басков и балерина Анастасия Волочкова устроили публичный обмен нежностями в своих Твиттерах. Басков уверял, что рвется поскорей попасть к «Насте», а та в ответ признавалась ему в любви.

После концерта Николай приехал к Анастасии с огромным букетом цветов, фото с которым та сразу же вывесила в Интернет.

Ксения Собчак заинтересовалась романом Волочковой и Баскова

После этого Баскову пришлось вновь покинуть балерину, огорчив ее новым расставанием.

@volochkova_a: «Коля, ты не можешь представить моего состояния после твоего отъезда…. А аромат роз твоих белых не дает уснуть. @NikolaiBaskov Люблю тебя».

@NikolaiBaskov: @volochkova_a скоро вернусь)) спасибо за вечер дорогая!!!

Даже Ксения Собчак отвлеклась от оппозиционных дебатов.

@xenia_sobchak: «Я с вашими #дебатыКС главное пропустила — Басков-то доехал до Волочковой-то? Тьфу, с вами все интересное пропустишь».

@NikolaiBaskov: @xenia_sobchak доехал всё в порядке! Настя дома, ужин на столе, баня дымится!!!!

Отношения Баскова и Волочковой имеют давнюю историю, однако многие в шоу-бизнесе были уверены, что между ними все кончено, сообщает ntv.ru. Уже не раз появлялись сообщения о новых пассиях певца.

НС

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