Певец и композитор Игорь Николаев попал в ДТП

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5 октября 2012, 17:43 [ «Аргументы Недели. Благовещенск» ]

Известный музыкант Игорь Николаев попал в ДТП в Амурской области в Белогорске. Певец, к счастью, в аварии не пострадал. В этот город Игоря Николаева пригласили на торжественное собрание ко Дню учителя.

Организаторы тура звезды шоу-бизнеса взяли напрокат автомобиль Mercedes Benz. На самом въезде в Белогорск в машину, в которой находился артист, врезался другой автомобиль.

Как пишут местные СМИ, на въезде в город известного артиста выстроились встречать казаки с саблями наперевес и хлебом-солью. Mercedes с певцом притормозил, и тут же в него врезалась другая иномарка. У Mercedes поврежден бампер.

После ДТП Игоря Николаева пересадили в микроавтобус и повезли на концерт. Но выступление артиста задержалось. Микроавтобус по дороге в гарнизонный Дом офицеров в Транспортном микрорайоне попал в пробку и простоял в ней 20 минут.