Певец и композитор Игорь Николаев попал в ДТП

Известный музыкант Игорь Николаев попал в ДТП в Амурской области в Белогорске. Певец, к счастью, в аварии не пострадал. В этот город Игоря Николаева пригласили на торжественное собрание ко Дню учителя.
Организаторы тура звезды шоу-бизнеса взяли напрокат автомобиль Mercedes Benz. На самом въезде в Белогорск в машину, в которой находился артист, врезался другой автомобиль.
Как пишут местные СМИ, на въезде в город известного артиста выстроились встречать казаки с саблями наперевес и хлебом-солью. Mercedes с певцом притормозил, и тут же в него врезалась другая иномарка. У Mercedes поврежден бампер.
После ДТП Игоря Николаева пересадили в микроавтобус и повезли на концерт. Но выступление артиста задержалось. Микроавтобус по дороге в гарнизонный Дом офицеров в Транспортном микрорайоне попал в пробку и простоял в ней 20 минут.