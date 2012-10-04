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4 октября 2012, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Министр культуры Владимир Мединский рассказал о том, что пользователи портала микроблогов Twitter обращаются к нему с предложением закрыть скандальное реалити-шоу "Дом-2".

Отметим, вопрос о закрытии проекта "Дом-2" возникает не впервые.

Глава российского Минкульта сообщил, что вопрос закрытия "Дома-2" на телеканале ТНТ - самый популярный, который ему задают пользователи Twitter.

На брифинге в Москве Владимир Мединский пояснил, что его министерство не отвечает "ни за саму программу, ни за транслирующий ее канал, ни за телевидение в целом".

Напомним, в 2009 году по решению Пресненского суда Москвы скандальную программу "Дом-2" запретили показывать с четырех часов утра до 23 часов вечера. Юристы телеканала ТНТ опротестовали это решение.