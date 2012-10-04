В группе «ВИА Гра» брюнетки долго не задерживаются

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4 октября 2012, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

vidido.ua

В составе группы «ВИА Гра» очередные изменения, и уходит брюнетка. Чемпионка мира по бодибилдингу Санта Димополус отработала в музыкальном коллективе Константина Меладзе менее года.

В январе этого года черноволосая красавица сменила Надежду Мейхер, которая ушла в декретный отпуск. Меладзе вместо Санты Димополус пригласил 19-летнюю Маричку Яремчук.

Санта Димопулос вышла замуж. Артистка решила посвятить себя мужу и семье. Одна из вокалисток «ВИА Гры» Ева Бушмина также недавно вышла замуж. Но творческую карьеру она собирается развивать.

Маричка Яремчук – дочь знаменитого украинского певца Назария Яремчук. Маричка стала обладательницей третьей премии Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2012».. По результатам зрительского голосования певица завоевала специальный приз – премию «Будущее зависит от тебя».