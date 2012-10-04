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//Шоу-бизнес

Елена Ваенга лично опровергла: сына она еще не крестила

4 октября 2012, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитая певица Елена Ваенга лично опровергла сообщения, распространенные накануне в прессе о крестинах ее сына Ивана. Артистка очередной раз возмутилась, что журналисты лезут в ее личную жизнь.

На сайте Ваенги появилась запись: "Дни ру и 7 дней сегодня отличились........ От 1 до последнего слова вранье. Я ребенка не крестила. Еще раз( в 100000 ный) повторяю таким как вы журналистам.... Уберите свое вонючее рыло от моей семьи". Вот так Елена и написала.

Напомним, первенец Елены Ваенги появился на свет в августе в Санкт-Петербурге. Поклонники певицы с нетерпением ждут ее концертов, признаются в любви.

ИЧ

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