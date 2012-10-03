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3 октября 2012, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

В московском книжном магазине «Бибилио-Глобус» в пятницу 5 октября состоится презентация книги Никиты Джигурды «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога». Представлять свой «шедевр» будет сам автор.

Общий тираж книги «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога» составил около 4000 экземпляров. Цена одного такого «шедевра брани» колеблется около 250 рублей.



Несколько дней назад был распространен слух, что православные активисты, совершив крестный ход, выкупили весь тираж книги Джигурды, а оставшееся небольшое количество экземпляров автор раздает в качестве подарка известным медийным персонам, пишет storystar.ru. Один из таких томиков «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога» с автографом поэта достался Станиславу Садальскому:. «Певец-символист подарил мне свою нетленку «Вертикаль русского мата», подписав ее «Богу сатиры и любви – Стасу»… Сейчас в смятении: оскорбляться или дочитать…»



