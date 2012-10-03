Анастасия Приходько обвенчалась в Анталии

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3 октября 2012, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта muz.ru

Известная исполнительница Анастасия Приходько на протяжении трех лет жила вместе со своим возлюбленным, Нури Кухилавой, бизнесменом из Абхазии. Два года назад у них родилась дочь Нана.

А несколько дней назад пара, наконец-таки обвенчалась.

Приходько еще в июле заявила о смене своего семейного статуса – знаменитость опубликовала общее фото, которое подписала: «Я и мой муж. Муж, муж!!! Ураааа!» А теперь исполнительница рассказала некоторые детали своего замужества.

«Венчание было, но оно происходило в Анталии, мы туда привезли священника – там находится отец моего супруга. Именно поэтому мы сделали свадьбу именно там. Перед батюшкой, перед священником мы клялись всегда любить друг друга. Я считаю, что это намного важнее свадебного торжества», — рассказала Анастасия в одном из своих интервью, пишет storystar.ru.



«Есть такое поверье – чем платье длиннее, тем супружеская жизнь будет дольше. Поэтому мое свадебное платье было до пола. Все красиво, все закрыто, все культурно. Правда, я была без фаты», — рассказывает исполнительница. Кстати, обвенчанные уже задумываются о втором ребенке.



