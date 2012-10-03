Жена Анна родила Борису Грачевскому Василису Прекрасную

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3 октября 2012, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

uralpolit.ru

Молодая жена родила основателю «Ералаша» Борису Грачевскому дочь. Для 63-летнего Грачевского это третий ребенок. От первого брака у него есть взрослые дочь и сын, подрастают два внука.

Анна моложе мужа на 37 лет. Для нее дочь - первенец. Малышка появилась на свет в одном из столичных роддомов весом 3300 граммов и ростом — 51 сантиметр.

Счастливый отец признался, что когда девочка родилась, они с супругой сразу поняли, что родилась Василиса Прекрасная, пишет "7 Дней". Но на родах Грачевкий не присутствовал. Боялся, что не выдержал бы волнения. Сейчас он уже смелее, берет дочку на руки.

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