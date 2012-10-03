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//Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте убедилась, что девочек воспитывать сложнее

3 октября 2012, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Сухова
Елена Сухова

Известная певица и многодетная мама Кристина Орбакайте поняла, что девочек воспитывать труднее. Кристина - единственная дочь Примадонны Аллы Пугачевой. Сейчас она признается, что в детстве не хотела ни сестер, ни братьев.

Сама же она родила троих детей. Дочка Клавдия - младшенькая. Старшему Никите уже 21, а Дени - 14. Орбакайте отмечает, что дочка - нежная, более ранимая, пишет "7 Дней". По словам артистки, с сыновьями было проще. Она могла разговаривать с ними строго, в крайнем случае, как призналась Кристина, дать по попе. Она старалась растить мальчиков людьми слова, целеустремленными, волевыми, самостоятельными. 

Напомним, дочь Кристины Орбакайте появилась на свет в США в конце марта. Летом малышку привезли в Россию. Артистке помогает нянчить малышку муж Михаил Земцов. Для него Клавочка - первый ребенок. 

ИЧ

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