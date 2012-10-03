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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Елена Ваенга крестила своего сыночка Ванечку

3 октября 2012, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

В жизни Елены Ваенги произошло радостное событие. На днях артистка крестила своего первенца - сыночка Ивана. Таинство совершалось в одном из храмов Санкт-Петербурга. Малыш на крестинах вел себя спокойно, не плакал.

Крестными сына Ваенги стали близкие друзья певицы. Мальчику подарили серебряную ложечку. Есть такая традиция - дарить ложечку "на зубок".

Бывшего мужа Елены Ивана Матвиенко в храме в день крестин не было. По словам самого Матвиенко, который является продюсером певицы и сохранил с Ваенгой добрые отношения, он был занят в студии. Матвиенко рассказал, что помогает Елене записывать новый диск. Не исключено, что Ваенга напишет колыбельную для своего долгожданного первенца.

ИЧ

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