Анджелина Джоли рассказала о причинах своей худобы

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2 октября 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

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Голливудская актриса, многодетная мама Анджелина Джоли не жалуется на здоровье, она не страдает гепатитом C, а худая от того, что очень много работает и крайне мало ест.

В последнее время единственное из еды, что позволяет себе съедать в течение дня звезда Голливуда – это горсть орехов и немного сырых овощей.

Недавно в Интернете распростанились слухи, что мать детей Бреда Питта больна, поэтому стремительно худеет. Да еще за довольно короткий срок Анджелина Джоли похудела до 45 килограммов. Якобы это характерно для каждого, кто страдает серьезным заболеванием печени. Также сообщалось, что во время своего визита на Ближний Восток Джоли посещала всемирно известного хирурга, заявившего актрисе, что ей необходима пересадка печенине страдает гепатитом C.

Но в том, что актриса такая худая, нет ничего удивительного: звезда держит себя в ежовых рукавицах. Представители Джоли уверяют, что она так много работает, что даже забывает про еду.

Бреда Питта смущает, что его возлюбленная похожа на "скелет". Ему бы хотелось, чтоб Анджелина немного поправилась. Актриса уже задумалась.