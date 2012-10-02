Николая Баскова уволили из театра: прогуливал

//Шоу-бизнес

2 октября 2012, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

На днях стало известно, что дирекция театра оперы и балета в Йошкар-Оле приняла решение уволить Баскова. Николай появился на сцене театра в последний раз в 2010 году, когда выступал с легендарной Монсеррат Кабалье.

После этого его в заведении не видели, хотя контракт был заключен до августа 2012 года. Впрочем, и зарплата его по контракту с театром была невелика — порядка ста долларов в месяц, хотя в общей сложности Басков заработал там за все время контракта 61 тысячу рублей.

Сейчас Николай готовит новый телепроект, в ходе которого «Золотой голос» будет радовать зрителей домашним видео звезд.





