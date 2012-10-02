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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Николая Баскова уволили из театра: прогуливал

2 октября 2012, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

На днях стало известно, что дирекция театра оперы и балета в Йошкар-Оле приняла решение уволить Баскова. Николай появился на сцене театра в последний раз в 2010 году, когда выступал с легендарной Монсеррат Кабалье.

 После этого его в заведении не видели, хотя контракт был заключен до августа 2012 года. Впрочем, и зарплата его по контракту с театром была невелика — порядка ста долларов в месяц, хотя в общей сложности Басков заработал там за все время контракта 61 тысячу рублей.
Сейчас Николай готовит новый телепроект, в ходе которого «Золотой голос» будет радовать зрителей домашним видео звезд.


НС

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