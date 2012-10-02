У Анфисы Чеховой случились большие неприятности

//Шоу-бизнес

2 октября 2012, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

glamlemon.ru

Популярная телеведущая Анфиса Чехова недавно родила сына Соломона, но уже приступила к активной работе. Малыш растет, муж любимый, но в жизни случаются и неприятности. В понедельник Анфиса сообщила о беде, которая произошла с ее автомобилем.

"Сижу себе дома, никого не трогаю, и тут звонок из Автолокатора, мол проникновение в машину. Оказалось какой-то пьяный м..к врезался мне в бампер. Ведь машину припарковала аккуратненько по всем правилам! Но наш любимый с @imerkouri Бермудский перекресток собирает всех горе-водил Москвы", - пожаловалась Чехова в своем микроблоге. И Анфиса жалуется: "Ведь машину припарковала аккуратненько по всем правилам!Но наш любимый с @imerkouri Бермудский перекресток собирает всех горе-водил Москвы".

Можно только посочуствовать. У звезды шоу-бизнеса грандиозные планы. О них Анфиса тоже рассказала: "6-го октября в кинотеатре "Художественный" состоится премьера фильма "Пять звезд",где я снималась беременной с потрясающей Еленой Яковлевой". Чехова учит девушек, как найти парня и сохранить любовь. Причем ее мастер-классы проходят в разных городах России.