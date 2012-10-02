Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

У Анфисы Чеховой случились большие неприятности

2 октября 2012, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

glamlemon.ru
glamlemon.ru

Популярная телеведущая Анфиса Чехова недавно родила сына Соломона, но уже приступила к активной работе. Малыш растет, муж любимый, но в жизни случаются и неприятности. В понедельник Анфиса сообщила о беде, которая произошла с ее автомобилем.

"Сижу себе дома, никого не трогаю, и тут звонок из Автолокатора, мол проникновение в машину. Оказалось какой-то пьяный м..к врезался мне в бампер. Ведь машину припарковала аккуратненько по всем правилам! Но наш любимый с @imerkouri Бермудский перекресток собирает всех горе-водил Москвы", - пожаловалась Чехова в своем микроблоге. И Анфиса жалуется: "Ведь машину припарковала аккуратненько по всем правилам!Но наш любимый с @imerkouri Бермудский перекресток собирает всех горе-водил Москвы".

Можно только посочуствовать. У звезды шоу-бизнеса грандиозные планы. О них Анфиса тоже рассказала: "6-го октября в кинотеатре "Художественный" состоится премьера фильма "Пять звезд",где я снималась беременной с потрясающей Еленой Яковлевой". Чехова учит девушек, как найти парня и сохранить любовь. Причем ее мастер-классы проходят в разных городах России.

ИЧ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…