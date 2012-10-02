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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

На «Рождественских встречах» Аллу Пугачеву могут не узнать

2 октября 2012, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта goloson.ru
фото с сайта goloson.ru

По словам организатора шоу «Рождественские встречи» Олега Бондарчука, Алла Пугачева не только примет участие в концертной программе в качестве музы, но споет  четыре новые песни.

 Ходят слухи, что Примадонна собирается полностью сменить имидж, да так, что ее, выступающую под псевдонимом, вряд ли узнают зрители.
Что ж, ждать раскрытия тайны осталось недолго. Как ранее сообщали «АН»,  Новые «Встречи» под руководством Пугачевой состоятся 8 декабря в спортивном комплексе «Олимпийский.

НС

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