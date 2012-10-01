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//Шоу-бизнес

Молодая жена родила Александру Цекало долгожданного сына

1 октября 2012, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

В семье продюсера и телеведущего Александра Цекало пополнение. Жена 51-летнего Цекало Виктория родила сына. Об этом сообщил Иван Ургант на съемках программы «Большая разница» в Киеве.  

«Я хочу поздравить Александра Цекало с рождением сына, это произошло совсем недавно. Похлопайте ему, друзья!», - радосто заявил коллега Цекало. Александр и Виктория Галушко - родная сестра певицы Веры Брежневой - уже воспитывают 3-летнюю дочь Сашу. Ранее Цекало делился, что мечтает о большой семье. 

ИЧ

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