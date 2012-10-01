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//Шоу-бизнес

Владислав Доронин расстался с Наоми Кэмпбелл и встречается с русской моделью

1 октября 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

tut.by
tut.by

Российский бизнесмен Владислав Доронин прекратил отношения с супер-моделью Наоми Кэмпбелл. Олигарх встречался с "черной пантерой" с 2008 года, и постоянно ходили слухи о предстоящей свадьбе.

На днях стало известно, что Доронин встретил другую женщину, также модель, но русскую. Предприниматель и звезда расстались. Имя новой девушки Доронина не называется. По слухам, они собираются пожениться. Известно, что законная супруга Владислава Доронина Екатерина не собирается давать развод мужу, сообщает starslife.ru.

Недавно Кейт Мосс опровергла сплетни о романе с русским олигархом. Их якобы засняли на отдыхе. Кейт утверждает, что она отдыхала с мужем Джейми Хайнсом.

ИЧ

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