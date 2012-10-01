Лада Дэнс потрясла своим новым имиджем рокерши (ФОТО)

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1 октября 2012, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Лада Дэнс решила окончательно расстаться с имиджем попсовой певицы 90-х годов: теперь Лада – крутая рокерша в коже, клёпках и шипах. С выбритой половиной головы над левым ухом.

Такой увидели Ладу на вручении премии RU.TV, зрители были сражены наповал новой прической и необычным костюмом.

















Фото Бориса КУДРЯВОВА



Новую прическу Лада сделала накануне своего дня рождения: на днях певица отметила 43-летие.

Лада дважды была замужем: за композитором Леонидом Величковским и за бизнесменом Павлом Свирским, от последнего у нее двое детей: тринадцатилетняя дочь Лиза и четырнадцатилетний сын Илья, сообщает eg.ru. В третий раз под венец Лада не торопится. По ее словам, она теперь очень взыскательна, так как убедилась, что «все мужики сво…».



