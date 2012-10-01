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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Басков и Аверин будут "зажигать" на MTV: с животными и с коллегами по цеху

1 октября 2012, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

15 октября - день премьер на MTV. Стартуют новые программы, в том числе  «Добрый вечер, животные!», ее ведущий Максим Аверин, и «Домашнее видео звезд» с Николаем Басковым.

MTV гарантирует, что уже после просмотра одной программы «Добрый вечер, животные!» зрители станут настолько стрессоустойчивыми, что смогут целый год не обращать внимания на начальство, и даже минут пятнадцать смотреть криминальные новости на других каналах!


Вот что рассказал о съемках программы Максим: «Над программой  MTV «Добрый вечер, животные!» работает просто супер-команда: у нас первоклассные сценаристы, великолепные тексты, замечательные продюсеры и просто хорошая компания. И главное – у всех отличное чувство юмора! На съемках пришлось иметь дело с разной фауной – домашней и не очень. Там были котята, ежики, обезьянка, попугай, козел... Я получил массу впечатлений!  С обезьянкой, например, отношения складывались непросто: она меня испугалась, потому что я оказался страшнее ее. Она, видимо, такого не ожидала. А веселее всего получилось с козлом Гришей. Представляете, я с ним играл в шахматы! Кто выиграл – не скажу!»


Вторая премьера – «Домашнее видео звезд» с Николаем Басковым.  MTV обеспечило Баскову  неограниченный доступ к самым секретным домашним видео звезд: со свадеб и дней рождения, с юбилеев и из путешествий, видео о детях и домашних животных. И, конечно, звездные видосы «для личного пользования». Басков достанет скелеты из шкафов даже своих самых близких друзей!

НС

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