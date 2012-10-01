//Шоу-бизнес

1 октября 2012, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

15 октября - день премьер на MTV. Стартуют новые программы, в том числе «Добрый вечер, животные!», ее ведущий Максим Аверин, и «Домашнее видео звезд» с Николаем Басковым.



MTV гарантирует, что уже после просмотра одной программы «Добрый вечер, животные!» зрители станут настолько стрессоустойчивыми, что смогут целый год не обращать внимания на начальство, и даже минут пятнадцать смотреть криминальные новости на других каналах!



Вот что рассказал о съемках программы Максим: «Над программой MTV «Добрый вечер, животные!» работает просто супер-команда: у нас первоклассные сценаристы, великолепные тексты, замечательные продюсеры и просто хорошая компания. И главное – у всех отличное чувство юмора! На съемках пришлось иметь дело с разной фауной – домашней и не очень. Там были котята, ежики, обезьянка, попугай, козел... Я получил массу впечатлений! С обезьянкой, например, отношения складывались непросто: она меня испугалась, потому что я оказался страшнее ее. Она, видимо, такого не ожидала. А веселее всего получилось с козлом Гришей. Представляете, я с ним играл в шахматы! Кто выиграл – не скажу!»



Вторая премьера – «Домашнее видео звезд» с Николаем Басковым. MTV обеспечило Баскову неограниченный доступ к самым секретным домашним видео звезд: со свадеб и дней рождения, с юбилеев и из путешествий, видео о детях и домашних животных. И, конечно, звездные видосы «для личного пользования». Басков достанет скелеты из шкафов даже своих самых близких друзей!



