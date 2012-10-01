Звезда Maxim Карина Гурина нашлась и рассказала о своем похищении

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1 октября 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Мисс Maxim-2012 Карина Гурина была похищена в минувшую субботу с парковки аэропорта «Домодедово». Девушка вернулась домой целой и невредимой и заявляет, что претензий к похитителю не имеет.



Как рассказала модель, ее украл совсем не бедный фанат, привез девушку в свой шикарный особняк, накормил шикарным ужином, подарил драгоценное ожерелье и много цветов, а утром девушка поехала домой. При этом Гурина утверждает, что никакого сексуального насилия, да и просто домогательств со стороны поклонника не было, сообщает uznayvse.ru. Единственное «но» - синяки на руках, которые появились после того, как похититель заставлял ее сесть к себе в машину.









фото с сайта uznayvse.ru



В СМИ уже прошла информация о том, звезда Maxim сама могла организовать похищение, устроить себе любимой некий пиар. Действительно, странно: фотограф, увидев, что Карину насильно тащат к незнакомой машине, даже не попытался прийти ей на помощь, а продолжил ее фотографировать.