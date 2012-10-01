Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Маша Малиновская закрутила роман с молодым парнем

1 октября 2012, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

allwara.ru
allwara.ru

Известная телеведущая Маша Малиновская подрастила сына Мирона и закрутила роман с молодым парнем. У звезды шоу-бизнеса были разные периоды в личной жизни. Она любила, ее любили, встречались, расставались.

Малиновская, приехавшая в Москву из Смоленска,  сделала успешную карьеру. Но Мирона она воспитывала одна. И всю свою любовь и ласку последний год отдавала малышу.

Но Интернет в последнее время соединяет судьбы. 31-летняя Маша и 23-летний Рубен познакомились в социальной сети. Молодой человек написал телеведущей сообщение. Малиновская ответила. Простые сообщения переросли в свидания. Говорят, Маша счастлива. Она призналась, что несмотря на молодость своего возлюбленного, Рубен – настоящий мужчина, с которым она как за каменной стеной.

Недавно телеведущая Оксана Пушкина объявила, что нашла мужа в Твиттере.

ИЧ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан