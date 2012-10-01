Маша Малиновская закрутила роман с молодым парнем

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1 октября 2012, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

allwara.ru

Известная телеведущая Маша Малиновская подрастила сына Мирона и закрутила роман с молодым парнем. У звезды шоу-бизнеса были разные периоды в личной жизни. Она любила, ее любили, встречались, расставались.

Малиновская, приехавшая в Москву из Смоленска, сделала успешную карьеру. Но Мирона она воспитывала одна. И всю свою любовь и ласку последний год отдавала малышу.

Но Интернет в последнее время соединяет судьбы. 31-летняя Маша и 23-летний Рубен познакомились в социальной сети. Молодой человек написал телеведущей сообщение. Малиновская ответила. Простые сообщения переросли в свидания. Говорят, Маша счастлива. Она призналась, что несмотря на молодость своего возлюбленного, Рубен – настоящий мужчина, с которым она как за каменной стеной.

Недавно телеведущая Оксана Пушкина объявила, что нашла мужа в Твиттере.