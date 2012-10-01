Анастасия Волочкова расстроилась: ей порвали дорогое платье

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1 октября 2012, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Известная балерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии RU.TV, которая состоялась в минувшую субботу в Москве в Крокус Сити Холле, попала в неприятную ситуацию.

На длинный шлейф ее дорогого кутюрного платье наступили, и наряд порвался.

На мероприятии собрался весь отечественный бомонд, и известная балерина Анастасия Волочкова также не могла пропустить столь значимое событие в мире музыки. Она пришла на церемонию RU.TV для того, чтобы вручить награду в номинации «Лучшее концертное шоу года», победителем в которой стала Анита Цой.

Артистка выбрала для торжественного выхода длинное платье в пол с шлейфом и выглядела удивительно скромно и стильно.









фото с сайта uznayvse.ru



"На премии РуТв я была в платье Кавалли.. Одна женщина наступила на шлейф каблуком, сделав дырку.. Я расстроилась...", написала балерина в своем блоге. Однако насколько серьезным оказался ущерб, Волочкова не уточнила.



