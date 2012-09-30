Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер резко сменила имидж

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30 сентября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер кардинально сменила имидж. Брюнетка родила недавно второго ребенка, в связи с чем и покинула группу. Но без работы звезда шоу-бизнеса сидеть не может.

Блондинкой певица предстала в телевизионном проекте «ШОУМАSТГОУОН». По идее шоу участники должны перевоплотиться в других звезд шоу-бизнеса. Надежда Мейхер выбрала для себя образ Лаймы Вайкуле. У экс-участницы «ВИА Гры» получилось. Даже партнеры по сцене с трудом узнавали в «Лайме» популярную певицу Надежду Мейхер.