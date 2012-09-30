Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер резко сменила имидж

30 сентября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая участница группы «ВИА Гра»  Надежда Мейхер кардинально сменила имидж. Брюнетка родила недавно второго ребенка, в связи с чем и покинула группу. Но без работы звезда шоу-бизнеса сидеть не может.

Блондинкой певица предстала в телевизионном проекте «ШОУМАSТГОУОН». По идее шоу участники  должны перевоплотиться в других звезд шоу-бизнеса.  Надежда Мейхер выбрала для себя  образ Лаймы Вайкуле. У экс-участницы «ВИА Гры» получилось. Даже партнеры по сцене с трудом узнавали в «Лайме» популярную певицу Надежду Мейхер. 

ИЧ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан