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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась, что чуть не родила прямо на сцене

30 сентября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер Яна Рудковская, находящаяся на седьмом месяце беременности, ничего не боится и продолжает активно работать. Рудковская после отчетного концерта маленьких артистов, обучающихся в ее Академии кино и шоу-бизнеса «STARS», сама призналась, что думала, что этот день закончится для нее в роддоме.

По словам продюсера, выступать под ливнем, на каблуках для беременной не так-то просто.

Во время концерта еще и случились непредвиденные обстоятельства: полил сильный дождь и отказала аппаратуры. Но трудности не смутили ни маленьких звезд, ни таких известных певцов как Влада Соколовского и Диму Билана. А Яна даже дома забыла плащ, но юмора не теряла.

ИЧ

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