Бэк-вокалистка Елены Ваенги Алена Петровская выступит с сольной программой

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30 сентября 2012, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

patefon.org

Много поклонников у бэк-вокалистки Елены Ваенги Алены Петровской. Между гастролями Ваенги молодая певица дает сольные концерты. Сейчас Ваенга в основном занимается маленьким сыночком.

Но на концерт Алены, скорее всего, придет. 30 сентября у Алены Петровской еще и юбилейный день рождения.

Певица исполняет народные белорусские и русские песни, классику советской эстрады и оригинальный репертуар.